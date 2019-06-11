РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Водолазы подняли тело утонувшего мужчины из пруда в микрорайоне Южный Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В пруду микрорайона Южный 9 июня утонул 34-летний мужчина. Для поднятия тела ждали водолазную группу.

«Тело утонувшего мужчины из водоема Южный (водолазы – ред.) подняли вчера (10 июня – ред.) в районе 19:00», – сказал сотрудник.

Как сообщил ранее один из очевидцев происшествия, мужчина несколько раз прыгал в воду и тонул, однако тогда его вытаскивали отдыхающие рядом.