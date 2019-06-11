РИАМО – 11 июн. В «Ростелекоме» не получали предложений об использовании отечественной операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei, но в компании выразили готовность к сотрудничеству, сообщает во вторник РИА Новости.

Ранее издание The Bell сообщило, что министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков обсудил с главой компании Huawei Го Пином применение на смартфонах китайской компании операционной системы «Аврора».

«Ростелеком» заявил, что не получал предложений об использовании его мобильной операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei», — говорится в сообщении.

При этом в компании выразили готовность к сотрудничеству.

«В Минкомсвязи, комментируя информацию, отметили, что ведомство занимается продвижением российских компаний на зарубежные рынки», — добавляется в сообщении.

Ранее США приняли решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Американские власти полагают, что китайская компания передает сведения органам безопасности КНР.

После этого компания Google приостановила сотрудничество с Huawei. Теперь смартфоны данной марки не смогут получать обновления мобильной ОС Android.

Huawei – это второй крупнейший в мире производитель смартфонов, который использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 миллионов единиц смартфонов.