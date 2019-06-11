РИАМО - 11 июн. В 2019 году в Москве приведут в порядок территории вокруг 31 промышленного предприятия и научного учреждения, работы планируется завершить осенью, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Начались работы по благоустройству территорий, прилегающих к 12 научным организациям (это научно-исследовательские центры, институты, технопарки) и промышленным предприятиям, а также к войсковой части. Они расположены в семи административных округах столицы», - говорится в материале.

Так, например, пять учреждений находятся в районе Коньково на юго-западе города. Среди них институт кристаллографии имени А.В. Шубникова Российской академии наук (РАН), занимающийся исследованиями процессов образования кристаллов и их роста, и Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН. Здесь проводят фундаментальные и прикладные исследования в области информационных технологий, научного приборостроения и оптики.

На северо-востоке города расположен «Физтехпарк», где развивают высокие технологии. А на севере находятся два предприятия, работающих в области авиационного строительства. Это АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» и ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина».

«Сейчас дороги, ведущие к учреждениям, находятся в неудовлетворительном состоянии. Покрытие тротуаров и дорог пришло в негодность, тротуары неудобные, местами они отсутствуют вовсе. Проезжая часть и пешеходные дорожки недостаточно освещены, а на пути к предприятиям отсутствуют остановки общественного транспорта. При этом в 13 организациях работают в общей сложности около 27,5 тысяч человек. При проектировании работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности предприятий учитывались предложения их руководителей и сотрудников, а границы работ были согласованы с префектурами административных округов», — отметил сотрудник пресс-службы департамента капремонта Москвы.

Ремонтные работы начались с обустройства строительных площадок. Для безопасности пешеходов и водителей выставили ограждения и установили временные знаки, предупреждающие о ремонте. Для пешеходов были организованы пути обхода. Сейчас идет демонтаж старых покрытий тротуаров и проезжей части, а также бордюрного камня. Рабочие начали прокладку кабельной линии, чтобы убрать под землю провода.

«Автомобильное движение на время работ перекрывать не будут, возможность проезда сохранится. Во время благоустройства оборудуют тротуары, установят бордюрный камень, заменят асфальт на проезжей части и в проездах», — добавил сотрудник пресс-службы.

Для того чтобы сотрудникам было удобно добираться до работы, на пути к учреждениям появятся дополнительные остановки общественного транспорта. На тех участках, где освещение недостаточное или отсутствует совсем, установят новые или заменят старые фонари. Вокруг зданий промышленных предприятий разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Всего в 2019 году планируется благоустроить территории вокруг 31 научной организации и промышленного предприятия. Три объекта приведут в порядок в рамках интеграции со станциями МЦК «Лихоборы», «Стрешнево», «Верхние Котлы», еще три — в ходе благоустройства территории, прилегающей к платформе «Сетунь» МЦД-1.

Кроме того, будут благоустроены территории восьми учреждений, расположенных вблизи станций метро «Авиамоторная», «Лухмановская», «Окская», «Лефортово» и «Стахановская». Все работы планируется завершить осенью 2019 года.