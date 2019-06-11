РИАМО - 11 июн. В парках департамента культуры города Москвы впервые можно будет бесплатно посмотреть репетиции театральных спектаклей, они продлятся до 22 августа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проект «Открытые репетиции в парках» приурочен к Году театра в России.

«Это лето в московских парках будет еще и театральным. В них пройдут открытые репетиции 10 постановок, в том числе по произведениям классиков — Пушкина, Островского, Гоголя. Приходите посмотреть, как готовится спектакль: как артисты работают над ролью, как воплощает свой замысел режиссер, как весь коллектив взаимодействует на площадке», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

В проекте примут участие 10 парков: «Зарядье» и парк Горького, «Музеон» и сад «Эрмитаж», сад имени Баумана и детский парк имени Н.Н. Прямикова, Перовский и Измайловский парки, парк 50-летия Октября и «Сокольники». В каждом из них состоится по одному прогону театральной постановки. Зрители смогут увидеть репетиции спектаклей ведущих столичных театров — Российского академического молодежного театра, Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой, Московского театра кукол и других. Также свои постановки представят известные театральные студии.

Репетиции продлятся в среднем от одного до полутора часов. В некоторых постановках будут использовать декорации и костюмы.

Первая репетиция пройдет во вторник в Перовском парке на главной сцене. Актеры Московского драматического театра на Перовской покажут публике черновик одной из своих самых зрелищных постановок — спектакля «Метель» по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Начало в 18:00.

Описание выступлений, время начала репетиций и адреса площадок, где они пройдут, можно уточнить на страницах в соцсетях и на сайтах парков. Информацию будут публиковать накануне представлений.

Когда и где можно посмотреть репетиции спектаклей:

— 11 июня, Перовский парк — репетиция спектакля «Метель» (по одноименной повести Александра Пушкина) Московского драматического театра на Перовской;

— 14 июня, сад «Эрмитаж» — репетиция номера студии «Мастерская балета Егора Симачева» для концерта «Пушкин-гала»;

— 20 июня, парк «Зарядье» — репетиция спектакля «Зобеида» Российского академического молодежного театра;

— 28 июня, сад имени Баумана — репетиция спектакля «Петрушка» Московского театра кукол;

— 30 июня, парк искусств «Музеон» — репетиция спектакля «Шутники» (по одноименной пьесе Александра Островского) ГИТИСа и мастерской Леонида Хейфеца;

— 4 июля, детский парк имени Н.Н. Прямикова — репетиция постановки «Наши люди. Восемь историй о любви» лаборатории «Театральное пространство Сергея Аронина»;

— 6 июля, парк Горького — репетиция перформанса «Пушкин. Вопросы: Моцарт и Сальери» Театра Романа Виктюка;

— 11 июля, парк 50-летия Октября — репетиция спектакля «Женитьба» (по одноименной пьесе Николая Гоголя) театра «СТУДИЯ.project»;

— 12 июля, Измайловский парк — репетиция вокально-хореографической постановки «С любовью к России» Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой;

— 22 августа, парк «Сокольники» — репетиция шоу (объединяет акробатику, хореографию и драму) Московского театра мюзикла.