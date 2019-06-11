РИАМО – 11 июн. Немецкий журнал Wunderweib назвал 10 самых красивых русских имен для детей, в рейтинг вошли по пять мужских и женских имен, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«На русском языке говорят более 280 миллионов человек по всему миру. А сама Россия является очаровательной страной с богатой историей», — говорится в статье немецкого журнала.

В статье Wunderweib отмечается, что русские имена имеют глубокий смысл и красиво звучат.

Самыми красивыми именами для мальчиков названы Алеша, Коля, Максим, Вадим и Никита. Для девочек – Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика.