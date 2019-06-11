РИАМО - 11 июн. Более 40 человек тушат пожар в строении в поселке Торфопредприятия на территории подмосковного Королева, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 07:10 в МЧС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Королев, поселок Торфопредприятия.

«В 07:55 - локализация пожара. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли 17 единиц техники и 43 человека, в том числе от МЧС - шесть единиц техники и 19 человек.