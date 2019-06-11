РИАМО - 11 июн. Криминалисты обнаружили ДНК нескольких человек на упаковках с наркотиками, фигурирующими в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Экспертиза ДНК, находящейся на пакетах с наркотическими веществами, имеющими отношение к расследованию уголовного дела в отношении Голунова, будет завершена во второй половине дня во вторник.

«На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», - говорится в сообщении.

О результатах экспертизы ДНК общественность проинформируют незамедлительно.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Руководство издания «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.