РИАМО - 11 июн. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию района, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«По случаю этого события во Дворце культуры «Юбилейный» был устроен торжественный прием, на котором чествовали жителей, внесших значительный вклад в развитие района. В числе награжденных был и председатель профкома АО «Воскресенские минеральные удобрения» Сергей Золотов. Он получил почетную грамоту Московской областной думы», - отмечается в материале.

Масштабные праздничные мероприятия проходили по всему городу Воскресенску. В его центральной части были организованы десятки спортивных, игровых, развлекательных и концертных площадок. На одной из них, на Октябрьской улице, силами АО «ВМУ» было устроено научно-познавательное шоу профессора Бумса «Похимичим».

Профессору Бумсу ассистировал полюбившийся детям и взрослым Воскресенска талисман химкомбината Степан Колбочкин. Вместе они ставили опыты с сухим льдом, создавали искусственный снег, изготавливали лизунов, устраивали душ из больших мыльных пузырей и проводили другие увлекательные химические эксперименты.

«Многолюдно было и возле Дворца водного спорта «Дельфин», у которого проходил турнир по шахматам. На этой же площадке проходил ретроконцерт, где свой профессионализм демонстрировали ведущие творческие коллективы округа», - добавляется в сообщении.

Спортивно-развлекательная площадка для подрастающего поколения открылась у Ледового дворца спорта «Подмосковье». Любой желающий мог проверить свою силу и выносливость на спортивно-игровых комплексах, а также имел возможность посмотреть выступления молодежных вокально-инструментальных групп. На этой же площадке состоялся фестиваль уличных танцев, участники которого показали свое мастерство в области современной хореографии.

Завершились масштабные народные гуляния вечерним праздничным концертом на Центральной площади города и красочным фейерверком.