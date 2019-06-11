РИАМО - 11 июн. В Москве с января по апрель 2019 года продажи мороженого выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила РИАМО технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

«Мы можем только предположить, что, скорее всего, продажи мороженого выросли (в связи с жарой – ред.), так как погода располагает. Также качество российского мороженого тоже располагает к тому, чтобы его покупали больше и чаще. Могу сказать, что с января по апрель 2019 года уже был рост продаж на 7% по сравнению с предыдущим годом», - сказала Уткина.

Она отметила, что мороженое каждого производителя пользуется спросом, особенно в теплую погоду. Также Уткина добавила, что объем потребления российского пломбира с каждым годом увеличивается.

По словам эксперта, в жаркую погоду также пользуется популярностью мороженое на основе фруктов.

«С учетом теплого лета мы предполагаем, что продажи мороженого должны увеличиться», - заключила Уткина.