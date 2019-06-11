РИАМО - 11 июн. В Раменском округе Подмосковья произошло возгорание в одном из частных домов, огонь перекинулся на мансарды соседних домов, общая площадь возгорания составляла 385 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 18:37 10 июня от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Раменский округ, село Игумново, улица Центральная, дом 68. По прибытии первого пожарного подразделения произведена разведка, в ходе которой было установлено, что происходит открытое горение частного дома, угроза двум соседним домам. В 20:10 – загорание мансардных помещений двух соседних домов. В 20:50 – локализация на площади 385 квадратных метров, в 21:43 – ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

В 3:10 удалось полностью ликвидировать последствия пожара. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.