РИАМО - 11 июн. В деревне Соколово подмосковного Богородского городского округа обнаружили противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для людей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Десятого июня в 14:18 поступило сообщение об обнаружении противотанковой мины времен Великой Отечественной войны по адресу: Богородский городской округ, деревня Соколово. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 500 метров», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на вторник.