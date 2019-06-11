РИАМО - 11 июн. В жаркую погоду обитатели Московского зоопарка прячутся в тени и нежатся под охлаждающими струями разбрызгивателя, а в павильоне панд Жуи и Диндин работает специальная климатическая система, сообщил РИАМО представитель пресс-службы зоопарка.

Он подчеркнул, что летом специалисты усиливают контроль за животными - за самочувствием обитателей зоопарка следят не только зоологи, но и ветеринарные врачи.

«Особое внимание уделяется детенышам и животным преклонного возраста, которым бывает непросто переносить высокие температуры. В частности, зоологи тщательно следят за новорожденными винторогими козлятами и дагестанскими турами», - сказал собеседник агентства.

Новым обитателям Московского зоопарка - большим пандам Жуи и Диндин - жара нисколько не страшна. В павильоне панд установлена специальная климатическая система, которая позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности и комфортную для медведей температуру. Также в павильоне есть несколько искусственных водоемов и фонтанчиков.

Сохранить свежими бамбук и бамбуковые побеги позволяет особая холодильная камера. В ней поддерживается температура от 2 до 4 градусов и влажность 70-75%. Бамбук при этом не сохнет и не портится, поэтому панды получают всегда свежий и ароматный корм.

По словам собеседника агентства, в вольере овцебыков установлена специальная оросительная система, которая помогает животным охладиться. Копытные Африки к жаре относятся совсем иначе: черные антилопы, миниатюрные дик-дики, зебра и белохвостые гну даже в самые жаркие дни чувствуют себя комфортно. В естественной среде обитания эти животные привыкли к куда более высоким температурам. А в зоопарке они могут уйти в тень, спрятаться в специальном укрытии или полежать в траве под приятно охлаждающими струями разбрызгивателя.

Также жара не страшна азиатским слонам, равнинным гориллам и орангутанам, карликовому бегемоту, тапиру, жирафам и многим другим теплолюбивым животным. Даже обладатели роскошного меха - кошачьи лемуры - чувствуют себя хорошо и много времени проводят на солнце, заключил представитель пресс-службы Московского зоопарка.