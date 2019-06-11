РИАМО - 11 июн. Во вторник в Москве и Подмосковье температура воздуха составит до плюс 30 градусов, что на 8-9 градусов выше нормы, осадков в регионе не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион окажется под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 28-30 градусов, по области - 25-30 градусов. Ветер северный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба», - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что указанная температура превышает климатические значения почти на 8-9 градусов. Пониженное содержание кислорода и низкая влажность воздуха формируют биотропные условия с духотой и перегревом. Для метеозависимых, а также для практически здоровых людей, особенно в городских условиях, такие внешние условия являются нагрузкой для организма. Могут отмечаться общая слабость, вялость, сонливость, быстрая утомляемость, учащение сердцебиения, головные боли.

В таких условиях необходимо поддерживать водно-солевой баланс, пить не менее двух литров воды в день, лучше минеральной и не газированной, зеленый чай, по возможности чаще принимать прохладный душ, стараться меньше находиться в душных помещениях, а также на солнце. Для прогулок лучше выбирать ранние утренние или вечерние часы.

Для гипертоников, гипотоников, людей с вегетососудистыми нарушениями причиной недомогания, скачков артериального давления, головных болей или приступов мигрени остается повышенный фон атмосферного давления.