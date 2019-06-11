РИАМО - 11 июн. В «Технограде» на ВДНХ с 11 по 16 июня пройдет фестиваль «Коллекция «Мороженое 2019-2020», на мероприятии представят необычные виды лакомства, к примеру, жареное мороженое и экомороженое без лактозы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В программе предусмотрены дегустационные экскурсии и квесты, а также мастер-классы, которые проведут ведущие российские шеф-повара. На них можно будет узнать, как готовят мороженое из омара, серебра и золота, а также попробовать кофе, сваренный на песке.

«Гостям праздника представят жареное мороженое с ванильным соусом, сделанное по классическому французскому рецепту XVIII века, мороженое с вялеными сицилийскими томатами и свежим базиликом, десерт «Мюнхен», мороженое из тайского чая анчан с кристаллами натуральной морской соли, экомороженое без лактозы, обогащенное клетчаткой, и многое другое», – говорится в сообщении.

Фестиваль откроется во вторник в 12:00. Для участия в квестах и мастер-классах необходима предварительная регистрация на сайте «Технограда».

Мероприятие пройдет при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Принять участие в фестивале могут все желающие. Стоимость входного билета составит 350 рублей.