РИАМО - 11 июн. Во вторник в атриуме Большого театра России министр культуры РФ Владимир Мединский проведет торжественную церемонию награждения деятелей культуры и искусства государственными и ведомственными наградами, сообщается на сайте министерства культуры России.

«Орденами Дружбы будут награждены артист Московского государственного театра «Ленком» Сергей Степанченко и кинорежиссер киноконцерна «Мосфильм» Андрей Малюков», - говорится в сообщении.

Звания «Народный артист Российской Федерации» будут удостоены артист Московского художественного академического театра имени Чехова Михаил Пореченков, артист Государственного академического Малого театра России Александр Вершинин, директор - художественный руководитель филиала Российской государственной цирковой компании Вилен Головко.

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» получат актриса Светлана Ходченкова, первый концертмейстер Российского национального оркестра Сергей Дубов, артистка Московского драматического театра на Малой Бронной Лариса Богословская и артист Оркестра Государственной академической симфонической капеллы России Николай Лебедев.

«Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени будет отмечен артист драмы Государственного академического Малого театра России Борис Клюев», - добавляется в материале.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградят генерального директора Государственного центрального музея современной истории России Ирину Великанову, художника Андрея Есионова и научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.

На церемонии также будут вручены нагрудный знак министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру», благодарственные письма страны и почетные грамоты министерства культуры России.