РИАМО - 11 июн. В преддверии Дня России в Москве и Подмосковье изменилось расписание пригородных электропоездов, пассажирам будет удобно выехать за город и вернуться обратно в столицу, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Ко Дню России скорректировали график движения пригородных поездов. Изменения коснулись всех направлений Московской железной дороги: Смоленского (Белорусского), Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского», - говорится в сообщении.

В этом году праздник выпал на середину недели — среду. Накануне Дня России, во вторник, все электрички следуют по расписанию пятницы. Как и в конце рабочей недели, перед праздниками увеличивается число пассажиров, которые отправляются из города в область. А 12 июня электрички будут ходить по графику воскресенья. В этот день многие люди будут возвращаться в Москву.

«В праздничные дни мы традиционно корректируем расписание движения поездов таким образом, чтобы жителям Москвы и Подмосковья было удобнее планировать свои поездки. В пятничном графике предусмотрено больше поездов, которые едут в область, а в воскресном расписании — больше электричек до столицы», — добавляется в сообщении.

Уточнить актуальное расписание пригородных поездов можно на сайте Центральной пригородной пассажирской компании, в мобильном приложении перевозчика, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Помимо этого, график движения поездов изменится и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.

«Двенадцатого июня все обычные электрички и скоростные составы «Ласточка» на участке Москва — Тверь (Конаково) станут курсировать по графику выходного дня», — отмечается в сообщении.

Актуальное расписание поездов на Ленинградском направлении можно посмотреть на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».