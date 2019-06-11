РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В деревне Никулино городского округа Подольск во вторник проведут праздник «Деревенька моя», в ходе которого пройдут концерт, мастер-классы и баттл с изучением русско-народных танцев, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский дом культуры «Молодежный» и Дом культуры «Металлург» 11 июня приезжают в деревню Никулино в Подольске с концертно-игровой программой «Деревенька моя». Все желающие смогут увидеть концерт с участием коллективов творческой самодеятельности, поучаствовать в конкурсно-игровой программе», - говорится в сообщении.

Также дети и взрослые смогут попробовать сыграть в импровизированном оркестре на настоящих народных инструментах, а в завершение для гостей пройдет баттл под русско-народную музыку с изучением движений народного танца. Помимо этого, гостей праздника ждут различные мастер-классы и многое другое.

Начнется мероприятие в 18:00 и будет проходить у дома №35.