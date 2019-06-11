РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Некоторые электропоезда Курского направления Московской железной дороги, которые движутся через Подольск, отменят во вторник из-за путевых работ, сообщается на сайте АО «Центральная ППК».

Во вторник на станции «Шарапова Охота» будут проводиться путевые работы. В связи с этим скорректируют графики движения электропоездов, следующих через эту станцию. Изменения затронут преимущественно дневные рейсы.

«Так, 11 июня отменены некоторые электропоезда на участках Серпухов – Люблино, Подольск – Серпухов, Серпухов – Москва (Курский вокзал), Люблино – Щербинка, Столбовая – Серпухов. Также изменится время отправления и прибытия ряда электропоездов Курского, Белорусско-Курского и Курского-Рижского направлений», – говорится в сообщении.

Помимо этого, будет скорректировано время отправления ряда электропоездов, которые идут от Курска в Орел, из Орла в Курск и из Орла в Скуратово.