РИАМО - 10 июн. Уборку неликвидной древесины проведут в текущем году в подмосковных лесах за счет регионального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Вблизи населенных пунктов и социально значимых объектов для улучшения санитарного состояния и повышения эстетического восприятия лесов в 2019 году на территории Подмосковья за счет средств бюджета Московской области запланирована уборка неликвидной древесины», – отмечается в сообщении.

Работы проведут на площади более 1,1 тысячи гектаров, в том числе на площади 500 гектаров неликвидная древесина будет измельчена в щепу. Другая часть неликвидной древесины будет вывезена с лесных участков, то есть утилизирована без оставления на перегнивание.

В настоящее время уже заключено 15 государственных контрактов на выполнение работ на площади 322,7 гектара, добавляется в материале.

Все работы будут выполнены в соответствии с действующим законодательством, без нанесения ущерба окружающей среде. Технология работ, применяемые машины и механизмы определены в соответствии с технологической картой лесосечных работ, которая составляется на каждую лесосеку перед началом ее разработки.