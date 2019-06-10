РИАМО - 10 июн. В 2019 году управление Росреестра по Московской области реализует проект «Курсы электронной регистрации», цель проекта – популяризировать электронный способ подачи документов и сделать пользование электронными сервисами Росреестра понятнее и доступнее, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Очередное занятие для застройщиков, кредитных организаций и представителей профессионального сообщества на рынке недвижимости Москвы и Московской области состоялось 5 июня 2019 года на площадке управления», – отмечается в сообщении.

Мероприятие открыла исполняющая обязанности заместителя руководителя управления Росреестра по Московской области Татьяна Илларионова, подчеркнувшая прогрессивность электронных сервисов ведомства. Спикерами семинара выступили специалисты подмосковного управления Росреестра и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области.

Исполняющий обязанности начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере подмосковного управления Росреестра Ольга Скрябина рассказала об общедоступных электронных сервисах интернет-портала Росреестра. Она также пояснила слушателям, как пользоваться такими электронными сервисами, как «Получение сведений из ЕГРН», «Публичная кадастровая карта», «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн», «Проверка исполнения запроса (заявления)», «Регистрацияпросто.рф» и так далее.

Подробно на встрече разобрали возможности сервиса «Жизненные ситуации», с помощью которого можно получить информацию о пакете документов, необходимом для совершения различных операций по государственной регистрации прав и (или) постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости.

Главный специалист-эксперт отдела предоставления государственных услуг в электронном виде управления Росреестра по Московской области Галина Кудряшова в своем выступлении назвала причины приостановления учетно-регистрационных действий при подаче документов на государственную регистрацию ДДУ и регистрацию ограничений (обременений) прав в электронном виде. Наиболее распространенная причина приостановлений регистрации – отсутствие либо несоответствие электронно-цифровой подписи на электронном документе и бумажном носителе.

Начальник отдела подготовки сведений №1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области Ольга Козлова рассказала об особенностях предоставления сведений из ЕГРН в электронном виде.

В рамках занятия также состоялся круглый стол, в ходе которого все участники смогли задать интересующие вопросы сотрудникам подмосковного управления Росреестра и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области.

До конца 2019 года подмосковный Росреестр планирует обучить все органы власти и местного самоуправления Московской области. Следующий семинар «Курсов электронной регистрации» состоится 26 июня.