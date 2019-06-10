РИАМО – 10 июн. Открытие филиала Центра управления регионом в Королеве ускорило решение жилищно-коммунальных проблем жителей, так, жители дома №14 по Кооперативной улице сообщили о надписях и рисунках, которые «украшали» входную дверь в подъезд, управляющее домом ОАО «Жилсервис» отчиталось об устранении нарушения на следующий день, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

Работа Центра управления регионом в городском округе Королев, который стал первой такого рода структурой на уровне муниципального образования в Подмосковье, способствует сокращению сроков и качества решения жилищно-коммунальных проблем жителей.

«Госжилинспекция Московской области, которая контролирует исполнение поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области заявок по 105 тематическим подкатегориям, зафиксировала несколько случаев устранения нарушений в кратчайшее время», – говорится в сообщении.

Жители дома-новостройки №8 по улице Академика Легостаева пожаловались на то, что почтовые ящики не были пронумерованы.

«Это создавало многочисленные трудности. В тот же день заявка была взята в работу управляющей компанией «Основа». Необходимые работы УК провела на 10 дней раньше установленного срока. Теперь все почтовые ящики в доме имеют номера», – добавляется в сообщении.

Жители дома №1 на улице Кирова обратились в ЕДС по поводу замусоренных подъездов и придомовой территории. Здесь управляющая организация ОАО «Жилкомплекс» провела уборку прямо в день поступления заявки.

«Жители дома №14 по Кооперативной улице сообщили о надписях и рисунках, которые «украшали» входную дверь в подъезд. Управляющее домом ОАО «Жилсервис» отчиталось об устранении нарушения на следующий день», – поясняется в материале.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина дополнила, что управляющие организации начинают понимать, что от оперативности их реакции на обращения жителей зависит возможность избежать контрольно-надзорных мероприятий и административных штрафов.

«Создание центров управления на муниципальном уровне должно сделать еще более конструктивным, слаженным и скоординированным взаимодействие жителей, управляющих организаций и органов местного самоуправления», – резюмировала она.