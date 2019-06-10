РИАМО – 10 июн. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного 18-этажного жилого дома, расположенного в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Объект возвели по адресу: сельское поселение Успенское, поселок Горки-10, дом №34.

«Строительство дома осуществлялось ООО «ГАИС». Первоначальный срок ввода объекта был запланирован во втором квартале 2008 года, но не был соблюден застройщиком», – отмечается в сообщении.

В декабре 2017 года строительство было возобновлено при финансировании ПАО «Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество».

«На данный момент выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию дому №34 в поселке Горки-10. В ближайшее время 126 квартир будут готовы к заселению гражданами-участниками долевого строительства», – уточнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.