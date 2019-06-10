РИАМО – 10 июн. 25 пациентов инфекционного отделения Павлово-Посадской районной больницы до конца года пройдут лечение по новой схеме, которая вызывает минимальное количество осложнений и побочных эффектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

С июня текущего года пациентов учреждения с хроническим гепатитом С 1-го генотипа стали лечить по безинтерфероновой схеме. В основе лечебных препаратов содержатся компоненты, которые дают возможность организму сопротивляться воздействию вируса.

«Внедрение данной технологии является настоящим спасением для пациентов с вирусным гепатитом С 1-го генотипа, для которых применение стандартной терапии сопровождается тяжелыми осложнениями. Успех в лечении гепатита у пациентов Павлово-Посадской больницы приближается к 100%», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Противовирусная терапия проводится в течение 12 недель. Врачи Павлово-Посадской больницы осуществляют терапию совместно со специалистами гепатологического отделения Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Михаила Владимирского (МОНИКИ).