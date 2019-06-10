РИАМО – 10 июн. В подмосковных Химках прошел «День безопасности детства в Московской области», ребятам рассказали о правилах поведения при пожаре, также их научили снимать отпечатки пальцев, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

Большой праздник детской безопасности прошел в Химках в понедельник по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой и детского омбудсмена в Московской области Ксении Мишоновой. Мероприятие провели в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» во многих регионах страны.

«Сегодня в парке культуры и отдыха в Химках около тысячи подмосковных детей и родителей на различных тематических площадках знакомились с правилами поведения во время пожаров и стихийных бедствий, повторяли правила дорожного движения, участвовали в викторинах и квестах», – говорится в сообщении

Пока родители учились оказывать первую помощь детям и знакомились с системами блокировки окон, малыши с удовольствием жали лапу служебной собаке, учились надевать противогаз и даже снимать отпечатки пальцев.

Такой формат мероприятия положительно оценила и Кузнецова, которая посетила демонстрационные стенды, пообщалась с ребятами и даже примерила костюм спасателя.

«Первого июня мы запустили акцию «Безопасность детства». Акция проходит уже во второй раз, и масштабы меня поражают. Сегодня я лично пришла посмотреть, как это проходит в Московской области, в Химках. Здесь я увидела огромное число детей и родителей, и, самое главное, тех, кто может научить их тому, как вести себя, если вдруг что-то случилось: потерялся или почувствовал запах газа», – отметила Кузнецова.

Она уточнила, что к акции привлечены общественные организации, уполномоченные ведомства и те, кто профессионально занимается спасением людей (пожарные команды, МЧС), а также просто родители, которые освоили эти навыки и передают их таким же мамам и папам для того, чтобы, в случае чего, они оказались вооружены знаниями.

Встречи на тему детской безопасности с подмосковными родителями и детьми стали уже традиционным пунктом в рабочем графике подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой: областные родительские собрания, встречи со школьниками, просветительская работа в СМИ.

«К сожалению, статистика несчастных случаев с детьми удручает. Большинство из них, как правило, происходят, когда взрослые потеряли бдительность, отвлеклись, не подумали про их безопасность. Для нас важно внедрять культуру детской безопасности. Такие мероприятия учат детей правильно действовать в нестандартных ситуациях, а родителей – обращать внимание на скрытые угрозы в быту», – отметила Мишонова.

Она также выразила надежду, что «День безопасности детства в Московской области» станет ежегодным событием и будет собирать все больше и больше семей.