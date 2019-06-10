РИАМО – 10 июн. Один человек погиб после столкновения мотоцикла и легковушки на трассе М-4 в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 20:07 на 69-м километре дороги М-4 в городском округе Домодедово произошло попутное столкновение двух транспортных средств – мотоцикла и легкового автомобиля. В результате происшествия один человек погиб», – отмечается в сообщении.

Автомобилистов в очередной раз призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, погибшим оказался мотоциклист.

«В результате ДТП мужчина, 1985 года рождения, управлявший мототранспортным средством, от полученных телесных повреждений скончался», – добавляется в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, резюмируется в материале.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в результате ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.