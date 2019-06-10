РИАМО – 10 июн. Один человек погиб после столкновения мотоцикла и легковушки на трассе М-4 в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 20:07 на 69-м километре дороги М-4 в городском округе Домодедово произошло попутное столкновение двух транспортных средств – мотоцикла и легкового автомобиля. В результате происшествия один человек погиб», – отмечается в сообщении.
Автомобилистов в очередной раз призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, погибшим оказался мотоциклист.
На месте инцидента работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, резюмируется в материале.
В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в результате ДТП.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.
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