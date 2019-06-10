РИАМО – 10 июн. На территории ЗАТО в городском округе Молодежный прошла военно-спортивная игра для школьников «Зарница», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В понедельник в преддверии Дня России в школьном лагере подростки поселка Молодежный играли в военно-спортивную игру «Зарница».

«Подготовили и провели мероприятие сотрудники администрации ЗАТО городского округа Молодежный при участии молодежного парламента и Общественной палаты округа», – отмечается в сообщении.

По мнению главы городского округа Виктора Юткина, игра «Зарница» была и остается настоящим уроком патриотизма и мужества для подрастающего поколения, ориентиром в плане нравственного воспитания молодежи.

«Поэтому в настоящий момент, когда в мире повторяются попытки переписать историю, когда школьники и студенты уже не так хорошо знают имена героев, совершивших немало подвигов в годы войны и отдавших жизни ради спасения советского народа, она просто необходима», – подчеркнул он.

Ребята разделились на четыре команды: «Улыбка», «Апельсин», «Спасатели», «Стрела».

«Участникам предстояло пройти пять этапов: эстафету, медицинскую подготовку, конкурс «Боевой листок», викторину, разборку/сборку автомата Калашникова», – перечисляется в материале.

На каждом из этапов ребят ожидали серьезные испытания, требующие ловкости, быстроты, сообразительности и умения логически мыслить.

«Уже с первых минут команды заявили о себе, показав яркое приветствие, боевой дух и серьезный настрой на победу. Во время игры приятно было наблюдать за тем, как эта игра делает коллектив сплоченным, стойким, дружным», – добавляется в сообщении.

По итогам военно-спортивной игры первое место в упорной борьбе завоевала команда «Апельсин», второе место заняла команда «Спасатели», третье место у ребят из команды «Стрела». Все команды получили призы от главы городского округа.