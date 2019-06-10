РИАМО - 10 июн. С 9 по 21 июня 2019 года на студенческом кампусе Физтеха в Московской области более 250 школьников из России и стран СНГ будут проходить подготовку к олимпиадам, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

Ребята, приехавшие на первую смену лагеря, представляют 138 школ России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Среди них треть – призеры Всероссийской олимпиады школьников.

«Больше всего школьников на первой смене университетского лагеря из 8 класса – почти половина, десятиклассников – треть, семиклассников – 20%. Самые большие потоки – на направлениях «Физика» и «Математика», следующие по популярности – компьютерные науки: «Информатика Профи», «Информатика Си», «Информатика+Математика», – отмечается в сообщении.

В рамках текущей Олимпиадной школы будет проходить обучение по самым передовым научным направлениям: «Компьютерное зрение», «Компьютерная лингвистика», «Анализ данных», «Информационная безопасность».

«В первую очередь, к нам едут за знаниями и для того, чтобы заглянуть немного вперед и еще будучи школьником получить опыт студенческой жизни. Занятия с ребятами проводят члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели, выпускники российских и зарубежных вузов: МФТИ, МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, КФУ, Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль), Ecole Polytechnique и института Vedecom (Франция)», – пояснил проректор МФТИ, основатель Олимпиадных школ Алексей Малеев.

Многие школьники возвращаются в лагерь много раз, открывая для себя новые направления. Некоторые приезжали даже семь раз.

В рамках Летних Олимпиадных школ 2019 года состоятся три смены. Вторая пройдет с 14 по 26 июля, третья – с 28 июля по 16 августа. До 21 июня продолжается онлайн-тестирование для набора на третью смену лагеря, в которой могут участвовать и иностранные школьники в англоговорящих группах. Конкурс в этом году составил 2,5 человека на место.

Лекции, практикумы и разборы задач перемежаются развлекательной программой. Опытные вожатые, многие из которых сами учились в лагере, помогут ребятам освоиться, найти друзей и незабываемо провести зимние каникулы. Ребят ждут экскурсии, квесты, игры, конкурсы, научно-популярные лекции и кинопоказы.

В Олимпиадных школах за семь лет уже приняли участие более 2,5 тысяч школьников 17 стран. Треть выпускников поступают на Физтех. В лагере формируется сообщество из мотивированных школьников, что способствует их желанию развиваться в науке. Поддержку Олимпиадным школам МФТИ оказывают Mail.Ru Group, Физтех-центр, Книжные проекты Дмитрия Зимина, Заочная физико-техническая школа МФТИ.