РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В понедельник вечером загорелся выселенный дом на улице Федорова в подмосковном Подольске, на месте происшествия работают пожарные, ведется ликвидация возгорания,сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня вечером (10 июня – ред.), на улице Федорова в Подольске загорелся выселенный дом №33. На месте возгорания работают пять автоцистерн, пожарные, скорая помощь и сотрудники УМВД», - сказал сотрудник.

Он отметил, что в результате пожара никто не пострадал. Ликвидация возгорания продолжается.