РИАМО - 10 июн. По искам МособлЕИРЦ с начала 2019 года должники Московской области оплатили счета за квартплату и электроэнергию на 118 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Большая часть должников оплачивает счета сразу после получения извещения о долге. Тем гражданам, кто по объективным причинам не может оплатить всю сумму долга сразу, расчетный центр дает возможность воспользоваться механизмом рассрочки платежа», - отметил генеральный директор ООО «МособлЕИРЦ» Владислав Колесников.

В том случае, если абонент не реагирует на предупреждения, ему может быть ограничено предоставление коммунальных услуг. Если и после этого должник продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд. Для принудительного исполнения решения суда исполнительные документы передаются в Сбербанк и Службу судебных приставов.

«За пять месяцев 2019 года юристы ООО «МособлЕИРЦ» предъявили в суды 9,5 тысячи заявлений о вынесении судебных приказов/исков почти на 250 миллионов рублей по задолженности за электроэнергию и около 8 тысяч заявлений - о вынесении судебных приказов/исков на 426 миллионов рублей по задолженности за ЖКУ», - уточняется в материале.

В банках и Федеральной службе судебных приставов в 2019 году на исполнении находилось более 36 тысяч исполнительных документов на 988 миллионов рублей. В январе-мае 2019 года должниками было оплачено около 6 тысяч исполнительных документов более чем на 118 миллионов рублей.

Совместно с Федеральной службой судебных приставов в 2019 году ООО «МособлЕИРЦ» провело более 100 рейдов по проверке должников на предмет исполнения судебных актов. У судебных приставов есть такие рычаги воздействия, как арест имущества злостных неплательщиков, от бытовой техники до автомобиля, арест банковских счетов и удержание денег до полной выплаты долга. Кроме того, должникам может быть наложен запрет на выезд за границу.