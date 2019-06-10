РИАМО - 10 июн. Сотрудники Госжилинспекция обнаружили свыше 2,1 тысячи нарушений с 3 по 7 июня в ходе проведения мониторинга на территории Московской области, специалисты проверили соблюдение лицензионных требований и законодательства об энергосбережении, а также осмотрели состояние фасадов и тепловых контуров, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Госжилинспекция Московской области выявила 2109 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 245 предписаний об их устранении и составлено 94 протокола об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 137 штрафов на общую сумму 4 миллиона 276 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

Лидером по количеству найденных уклонений от предписаний стал городской округ Красногорск. Здесь за нарушение лицензионных требований, несоблюдение законодательства об энергосбережении, неисполнение законных предписаний Госжилинспекции и неразмещение информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства заведены 15 административных дел в отношении муниципальных унитарных предприятий «Жилищный трест» и «РСП», обществ с ограниченной ответственностью «Жилэксплуатация», «ПИК-Комфорт», «Сфера», «Территория комфорта – Опалиха, «УК Жилищник», «УК НТК», «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон» и ТСН товарищество собственников жилья «Павшинская 2».

При инспекции предприятий городского округа Балашиха сотрудники ведомства завели семь административных дел в отношении обществ с ограниченной ответственностью «Белый парус – Новый Свет», «Град+Сервис», «Сервис Плюс», «Квант-7», товарищества собственников жилья «Ольгино» и «Опытное 22».

Госжилинспекторы проверили, насколько удовлетворительно состояние фасадов и тепловых контуров в 2290 многоквартирных домах. В 54 из них специалисты выявили местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, а также. повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Наибольшее их количество находится в городских округах Королев (13), Наро-Фоминский (9) и Одинцовский (6).

Нарушения теплового контура были обнаружены в 11 домах. По два из них расположены в городских округах Красногорск и Люберцы.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.