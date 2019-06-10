РИАМО – 10 июн. До 15 июня продолжается прием заявок на соискание ежегодной премии «Меркурон» за достижения в области малого и среднего предпринимательства в Богородском городском округе, она ориентирована на поддержку и продвижение малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Кроме того, премия мотивирует и поощряет развитие и самосовершенствование малого бизнеса.

«В оргкомитет премии вошли представители администрации Богородского городского округа, территориального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ногинского муниципального района», союза «Ногинская торгово-промышленная палата», – отмечается в сообщении.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, премия будет вручаться в девяти номинациях, при определении лауреатов премии жюри конкурса будет оценивать, в частности, такие критерии как клиентоориентированность, уровень сервиса и цен, применение современных технологий и социальную направленность бизнеса.

Церемония награждения победителей состоится 27 июня.

«В премии могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие на территории Богородского городского округа», – подчеркивается в пресс-релизе.

Для этого соискателям необходимо заполнить заявку по форме, приведенной в «Положении о проведении премии «Меркурон» и направить ее на электронную почту mercuron@mail.ru.

«Также заявку можно оформить в электронном виде. Кроме того, соискателям необходимо подготовить видео-визитку продолжительностью не более 60 секунд о своем бизнесе», – дополняется в сообщении.

Дополнительную информацию о премии «Меркурон» можно получить на сайтах www.sntpp.ru/premiya-merkuron и www.nspp.biz, а также по телефонам Ногинской ТПП: 8(925)720-67-77 или ТОР «Союз промышленников и предпринимателей»: 8(926) 364‑65-88.