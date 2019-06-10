РИАМО - 10 июн. Строительство корпуса №17 в районе Центральный городского округа Долгопрудный завершилось, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, к заселению готовы свыше 400 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Застройщиком жилого дома является акционерное общество «Долгопрудненское управление капитального строительства». Новостройка представляет собой многоквартирный дом, площадью 27,5 тысяч квадратных метров. К заселению готово 438 квартир, площадью 17,9 тысячи квадратных метров», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

На первом этаже дома появятся коммерческие помещения. Также созданы комфортные условия для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

На территории возле комплекса обустроена детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.