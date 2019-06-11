РИАМО - 11 июн. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Балашихинское» пресекли деятельность цеха по производству контрафактного моторного масла известных торговых марок и изъяли около 5 тонн поддельной продукции, говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

«Установлено, что предприятие располагалось на территории промышленной зоны на Объездном шоссе города Балашихи. При осмотре помещений полицейскими обнаружена автоматизированная линия, а также более 1 тысячи пятилитровых канистр с готовой к реализации продукцией с признаками подделки», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, пластиковые емкости были низкого качества, на них отсутствовали защитные элементы, что недопустимо для оригинального товара. Кроме того, изъята пустая тара, этикетки различных брендов, оттиски печатей и накладные.

«В результате исследования образцов моторных масел установлено, что они не соответствуют требованиям технического регламента. Ущерб, причиненный правообладателям, устанавливается. По предварительным подсчетам, сумма убытков, понесенных только одной из фирм, составила свыше 1,5 миллионов рублей», - добавила Волк.

Отделом дознания МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

«В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются организаторы нелегального производства и места сбыта контрафактной продукции», - заключила Волк.