РИАМО - 10 июн. Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации Монетного двора на Никольской улице, следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Монетный двор, расположенный по адресу: улица Никольская, дом 5/1, является объектом культурного наследия федерального значения. В процессе становления и расширения этот ансамбль занял целый квартал от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря. Самым старым зданием в стиле барокко здесь являются кирпичные палаты 1697 года.

«Монетный двор – одна из интереснейших достопримечательностей столицы. Вплоть до XIX века здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты. Кроме того, одно время помещения использовали в качестве губернской тюрьмы. Кстати, в числе «знаменитых» заключенных этой тюрьмы были Пугачев и Радищев. Также корпуса Монетного двора обладают немалой архитектурной ценностью», – заявил руководитель департамента Алексей Емельянов.

По его словам, корпуса, что выходят на Никольскую улицу, перестраивались в начале ХХ века по проекту Льва Кекушева.

«Сейчас мы говорим об очень ответственном этапе – создании проекта будущих работ по сохранению. Специалистам предстоит тщательно изучить памятник и учесть все его особенности», – подчеркнул Емельянов.

Он добавил, что для разработки проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. В проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.