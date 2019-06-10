РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 июн. Порядка 300 человек приняли участие в фестивале-конкурсе гармонистов, баянистов и аккордеонистов «Гармоника-fest», который прошел в понедельник в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщил художественный руководитель фестиваля, аккомпаниатор культурно-досугового клуба «Мечта» Георгий Жилинский.

Фестиваль и конкурс исполнительского мастерства «Гармоника-fest» провели во второй раз. В этом году он приурочен к празднованию Дня России.

«В этом году у нас участники не только из Нахабина и Красногорска. Истра, Долгопрудный, Солнечногорск и другие города Подмосковья направили к нам своих лучших баянистов, гармонистов, аккордеонистов. Фестиваль объединил около 300 участников, в конкурсе же принимают участие порядка 100 человек», – сказал Жилинский.

Он отметил, что молодежь проявляет интерес к баяну, и этот инструмент остается актуальным в 21 веке.

«Конкурс проходил сегодня (10 июня – ред.) весь день в клубе «Мечта». Мы прослушали более 50 коллективов. Были оркестры, ансамбли, солисты. Участников оценивало высокопрофессиональное жюри, в составе которого профессор академии музыки имени Гнесиных, солист «Москонцерта». В гала-концерте выступили лучшие», – отметил Жилинский.

В рамках фестиваля прошли не только конкурс исполнителей и концерт, но и выставка баянов, интерактивная программа, мастер-классы для детей и другие мероприятия.