РИАМО - 10 июн. Врачи Раменской центральной районной больницы впервые провели радикальную нефрадреналэктомию лапароскопическим доступом – удалили пораженные раком почку и надпочечники через небольшие разрезы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Рак почки занимает 10 место в мире по распространенности и опасен поражениями органа опухолевой тканью, провоцирующей последующие кровотечения. Новообразования нередко метостазируют в легкие, печень, костные ткани. Поэтому важно своевременно обнаружить злокачественное новообразование и начать лечение», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

В урологическом отделении Раменской больницы с разницей в один день прооперированы два пациента с диагнозом рак почки. Оба обратились в Раменскую ЦРБ разными способами: один был принят на дообследование непосредственно через стационар, а у второго новообразования были заподозрены в ходе диспансеризации в поликлинике.

По результатам анализов и компьютерной томографии, у пациентов были выявлены опухоли размером 10 и 12 сантиметров. Врачебным консилиумом было принято решение провести удаление пораженной почки и надпочечника единым блоком, применяя эндоскопическую технику.

Преимущества лапароскопического доступа заключаются в его минимальной травматичности для пациента: проколы не оставляют значительных рубцов, соседние органы и ткани почти не повреждаются, а реабилитация проходит в короткие сроки.

На сегодняшний день, по прошествии шести суток, оба пациента выписаны домой и ближайшие годы будут находиться под динамическим наблюдением врачей.