РИАМО - 10 июн. Новый филиал Домодедовской городской стоматологической поликлиники открылся на территории микрорайона Авиационный, в понедельник стартовал прием пациентов, медицинскую помощь здесь будут проводить в сфере профилактики, лечения и устранения усложнений кариеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

С понедельника стартовал прием пациентов. В этом лечебном учреждении жители смогут получить все услуги, которые входят в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

«Филиал оснащен современным оборудованием, выполнен качественный и современный ремонт. Все это позволяет пациентам получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях», — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что разновидностей услуг, которые можно получить в новом филиале Домодедовской стоматологической поликлиники, станет больше — будет доступна запись к стоматологу-ортопеду, в том числе на льготное зубопротезирование.