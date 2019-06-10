РИАМО - 10 июн. В рамках реализации проекта МЦД-2 Нахабино – Подольск на железнодорожной станции «Опалиха» в Красногорске вместо двух старых пригородных платформ планируется построить одну новую островного типа, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Для обеспечения безопасного выхода на платформы и перехода через железную дорогу возведут надземный пешеходный переход типа конкорс. Его построят по принципу безбарьерной среды – оснастят эскалаторами, лифтами, сделают специальную навигацию для слабовидящих людей. Современной инфраструктурой будет удобно пользоваться всем – пожилым людям, мамам с колясками, пассажирам с ограниченными физическими возможностями», – отмечается в сообщении.

С сегодняшнего дня пригородные поезда Рижского направления, выполняющие рейсы в сторону Москвы, начали останавливаться на остановочном пункте «Опалиха» для посадки и высадки пассажиров у временной деревянной платформы №2.

Временная платформа позволяет пассажирам пользоваться пригородным железнодорожным сообщением на период реконструкции пассажирской инфраструктуры станции.

В настоящее время продолжаются работы по строительству временной платформы №1, у которой станут останавливаться поезда по направлению из Москвы.

Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на столичное метро и МЦК, которых раньше у пассажиров пригородных электричек не было.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск, планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Еще три маршрута сейчас разрабатывают. Ожидается, что один из них свяжет Зеленоград и Раменское в конце 2021 – начале 2022 года.