РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июн. В подмосковной Балашихе в ходе заседания штаба по организации работы регоператора обсудили вопросы оплаты за вывоз мусора, а также соблюдения утвержденных графиков работы по вывозу ТКО, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Очередное заседание штаба по вопросам, связанным с обращением с ТКО, прошло в задании администрации Балашихи. В мероприятии приняли участие представители Госжилинспекции Московской области, ООО «МособлЕИРЦ», регионального оператора ООО «Хартия» и руководители более 30 управляющих организаций горокруга.

«В ходе совещания рассматривались вопросы взаимодействия между органами местного самоуправления, Госжилинспекции Московской области, региональным оператором и УК для обеспечения своевременного вывоза ТКО и соблюдения утвержденных графиков работы регоператора. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с оплатой вывоза мусора, проведения управляющими организациями информационно-разъяснительной работы с жителями», – говорится в сообщении.

Совещание провели в рамках исполнения поручения губернатора Московской области об оперативном решении всех проблемных вопросов, возникающих при реализации реформы по обращению с отходами, и в соответствии с разъяснениями министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Реформа, реализуемая на территории Подмосковья, нацелена в первую очередь на формирование экологически безопасной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Сегодня основными задачами в этом направлении являются создание необходимых для этого объектов по приему, сортировке, обработке, и утилизации отходов, а также вопросы порядка взаимодействия всех ведомств для обеспечения эффективной работы, касающейся вывоза ТКО», – заключается в материале.