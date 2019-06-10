РИАМО - 10 июн. Команда пенсионеров Московской области заняла третье место на IХ всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, который проходил в Кирове, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

В Кирове с 4 по 6 июня проходил финальный этап IХ всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

«По итогам чемпионата в номинации «Командное первенство» первое место одержала команда Кировской области, второе место – Республика Марий Эл, третье – Московская область. В личном зачете первое место в номинации «Абсолютное личное первенство» в категории «Уверенный пользователь» заняла Сергеева Ольга Владимировна (Электросталь)», – отмечается в сообщении

Также в личном зачете первое место в номинации «Домашнее задание» в категории «Начинающий пользователь» занял Сергей Костин (Орехово-Зуевский городской округ).