РИАМО - 10 июн. Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, организуют в 55 парках культуры и отдыха Московской области, гости смогут поиграть в пейнтбол, поучаствовать в пленэре или послушать концерт, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«На мероприятиях в парках Подмосковья ожидается более 55 тысяч человек», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Самые массовые и интересные мероприятия запланированы в Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» – здесь организуют показательные выступления «Областной общественной организации «Кунг Фу Арм Вин Чун», а также состоятся соревнования по пейнтболу среди команд, которые проводятся в рамках областного этапа первенства по пейнтболу.

В Одинцове в парке имени Ларисы Лазутиной в рамках праздничной программы запланировано проведение акции «Триколор», пленэр «Цветы России», фотовыставка «Родная земля». В Щелкове в городском парке в рамках праздничной концертной программы выступит духовой оркестр.

В парках Воскресенска и Егорьевска организуют праздничный фейерверк. В парках Егорьевска, Дубны запланирован тематический флешмоб.