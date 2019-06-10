РИАМО – 10 июн. Умер один из прославленных игроков в истории московского хоккейного клуба «Спартак» Юрий Борисов, ему было 80 лет, сообщается на официальном сайте команды.

«Сегодня на 81-м году жизни ушел из жизни один из лучших нападающих в истории «Спартака», двукратный чемпион СССР (1967, 1969), трехкратный серебряный призер (1965, 1966, 1968), двукратный бронзовый призер (1963, 1964) в составе красно-белых Юрий Борисов», – говорится в сообщении.

После окончания профессиональной карьеры он долгие годы трудился тренером в спартаковской школе, подготовив за это время многих известных хоккеистов – Александра Селиванова, Илью Ковальчука, Игоря Князева, Михаила Иванова, Дмитрия Семина и многих других.

«Память о Юрии Борисове навсегда сохранится в наших сердцах», – добавляется в материале.

О дате и месте прощания с Борисовым будет сообщено дополнительно.