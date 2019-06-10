РИАМО – 10 июн. Инспекторы эконадзора расширили зону особой охраны болотных экосистем в городском округе Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На заседании правительства Подмосковья утверждено положение о государственном природном заказнике «Аринкинский» в городском округе Лотошино.

«ООПТ представляет собой реорганизованный заказник «Болото Святище», который до последнего времени не имел четких границ и не состоял на кадастровом учете. По мнению специалистов, ООПТ нуждалась в увеличении площади, поскольку в его состав не были включены уникальные экосистемы, прилегающие к болоту Святище», – отмечается в сообщении.

После реорганизации площадь заказника увеличилась в 20 раз, с 127 до 2424 гектаров.

«Таким образом режим особой охраны распространился на территории, где выявлено местообитание 122 видов позвоночных животных, в том числе шести видов рыб, четырех видов амфибий, двух видов пресмыкающихся, 82 видов птиц и 28 видов млекопитающих», – перечисляется в материале.

Кроме того, здесь обитают краснокнижные виды фауны: бурый медведь, обыкновенная рысь, речная выдра, а также птицы – белый аист, черный коршун, луговой и полевой луни, серый журавль, бородатая и длиннохвостая неясыти, кедровка.

«Режим особой охраны в ООПТ предполагает запрет на любое строительство, неорганизованный туризм и перемещение вне дорог общего пользования», – заключается в сообщении.