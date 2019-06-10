РИАМО – 10 июн. В Солнечногорске обустроили дорогу к роднику по обращениям жителей, вокруг территории кронировали деревья, сделали освещение, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В территориальном управлении Андреевка по обращениям жителей в социальных сетях благоустроили территорию вблизи родника.

«Теперь здесь есть освещение, удобный подход к источнику, а также лавочки и урны. Работы были проделаны в рамках первого этапа благоустройства. Помогли в благоустройстве родника представители бизнес-сообществ Солнечногорска», – отмечается в сообщении.

Вокруг территории кронировали деревья, сделали освещение, а также очистили территорию у водоема.

«В рамках первого этапа благоустройства были сделаны работы по обустройству подхода, здесь появилась асфальтовая дорожка, также обустроен сам источник воды, установлена беседка, лавочки и урны. Работы выполнены за счет привлеченных средств. В этом нам помогли представители бизнес-сообществ», – уточнил руководитель территориального управления Андреевка городского округа Солнечногорск Сергей Федишен.

В рамках второго этапа вокруг родника будет расширена дорожно-тропиночная сеть.