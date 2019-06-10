РИАМО - 10 июн. До конца текущего года в городском округе Егорьевск из более 1,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья планируют переселить 125 жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2019 в городском округе Егорьевск планируется расселить 125 жителей, проживающих в 48 аварийных помещениях общей площадью 1521,7 квадратных метра», – заявил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

С начала года в новостройке, расположенной в Нечаевском переулке, благоустроенные квартиры предоставлены 50 жителям, расселяемым из десяти жилых помещений площадью 506 квадратных метров. С новоселами уже заключены договора социального найма и мены.

До конца года предусмотрено переселение еще 75 граждан, которые проживают в 38 авариных помещениях общей площадью более 1 тысячи квадратных метров.

«В 2020 году в рамках госпрограммы планируется переселить еще 58 граждан из 21 аварийного помещения площадью 802,4 квадратных метра», – добавил Тагиев.