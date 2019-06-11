Российская писательница Екатерина Соболь работает в сегменте молодежной литературы. За последние четыре года она выпустила четыре книги серии «Дарители». Волшебная история в духе Джоан Роулинг и Толкина полюбилась не только подросткам, но и их родителям. В интервью обозревателю РИАМО Екатерина рассказала, как приучить читать «поколение сторис» и что читать подросткам летом.

Московский библиотекарь с 35‑летним стажем – о том, сколько платят в библиотеках, и кто туда ходит>>

- Екатерина, каким должен быть детский писатель, чтобы заинтересовать детей чтением?

- Важно не терять связь с аудиторией. Переходный возраст – сложный период, и мне хочется сделать жизнь подростков веселее.

Интернет изменил взаимодействие детей с реальностью.

Недавно я слышала, как мальчик 14 лет сказал, что ему тяжело смотреть 15-секундные сторис в «Инстаграме».

Сегодня у детей большой выбор интересных занятий - поиграть в компьютерную игру, посмотреть сериал, пообщаться в чате с друзьями, а потом, возможно, почитать книгу. Книга не является для них необходимым атрибутом, поэтому надо создать какие-то стимулы, чтобы они захотели читать.

Поэтому в детских книгах должно быть больше приключений и динамики. Важно найти свою историю. Для продвижения чтения очень важен элемент игры.

Например, издательство «Росмэн» создало сообщество «ВКонтакте» для любителей фэнтези. Там более 80 тысяч человек, в основном это подростки, которые ходят на встречи с авторами, что-то обсуждают, выкладывают фото с этих встреч в «Инстаграм» и пр.

Детская безопасность: как уберечь ребенка от похитителя>>

- Экранизации произведений – это тоже элемент продвижения книг для подростков?

- Да, если им понравится фильм, то они прочитают и книгу. Часто после выхода картины книгу переиздают с обложкой в стиле фильма. Я сама люблю подростковые фильмы. Например, недавно посмотрела американский подростковый фильм «Всем парням, которых я любила раньше», снятый по книге. Это история про взаимоотношения подростков, где каждый со своими проблемами, с гаджетами, в чатах. На одной из встреч с читателями я привела в пример этот фильм - девочки сказали, что он отличный, а родители отнеслись скептически. Я уверена, если родители вместе с детьми его посмотрят, то тоже получат удовольствие.

Главный педиатр Подмосковья: «Приучайте детей к здоровому образу жизни»>>

- Современные дети еще читают «Гарри Поттера»?

- Еще недавно казалось, что «Гарри Поттер» - это почти вся детская литература, сейчас уже нет. Когда люди 40-50 лет говорят, что появляются новые книги «Гарри Поттер» и «Сумерки», сегодняшним подросткам это непонятно. Для них «Гарри Поттер» - это классика, а «Сумерки» - это что-то для их мам, чего они даже не видели.

- Каковы тренды в молодежной литературе?

- Сегодня дети хотят пощекотать себе нервы, поэтому ведущее место в подростковой литературе занимает фэнтези.

У фэнтези много поджанров. Один из популярных – так называемые страшилки, что-то из серии «зеленая рука, которая вас куда-то заберет». Девочкам нравится любовное фэнтези, мальчикам – техно-фэнтези про роботов, космос и технологии.

Мои книги – это классическое фэнтези. Их сравнивают с «Гарри Поттером» и «Властелином колец». Это история избранного, которого не принимает общество, и он доказывает, что крутой. Среди других тем – дружба, первая любовь и отношения с миром взрослых.

«У меня в классе дети шумят и сидят «ВКонтакте»>>

- Родители ведь могут не знать, что происходит в мире подростковой литературы, как им ориентироваться?

- Советую искать подборки подростковых книг в Интернете. Их надо самому просмотреть, пролистать на соответствие возрасту. Но у ребенка должна быть свобода выбора. Даже если это простая книга, на первый взгляд глупая или слишком современная, купите ее в магазине. Я думаю, если ребенок прочитает книгу, написанную простым языком, то, возможно, в будущем и «Улисса» Джойса осилит.

Родители часто меня спрашивают, как заставить ребенка читать, но при этом некоторые сами это не любят. Я считаю, что детское чтение проистекает через взрослое. Если мама и папа читают летом на даче, то есть вероятность, что ребенок пойдет и тоже возьмет книгу. А если родители сами скролят что-то в телефоне, а своему ребенку говорят, иди прочитай «Графа Монте-Кристо», то вряд ли он это сделает.

За что могут лишить родительских прав>>

- Какие подростковые книги, на Ваш взгляд, устарели?

- Не могу сказать, что классика устарела, но путь в литературу детям я не рекомендовала бы начинать с классики. Лучший способ заставить ребенка прочитать «Айвенго» или «Графа Монте-Кристо» - самому попробовать их осилить. Это великие романы, но своим объемом они отпугивают даже некоторых взрослых.

- Сейчас лето, что Вы рекомендуете почитать подросткам?

- Подросткам я рекомендую перед покупкой почитать бесплатный ознакомительный фрагмент на «ЛитРесе».

Одна из моих любимых книг для подростков - «Дневник слабака» Джеффа Кинни. Это известная современная детская серия про мальчика и его друга, где хорошим языком, с комиксами и картинками, описаны подростковые проблемы.

Еще один современный автор - Джон Грин, которого многие знают по произведениям «Виноваты звезды» и «Бумажные города». Он смешной, у него потрясающий слог, и я каждую следующую книгу жду с нетерпением. У него есть роман «Многочисленные Катерины», который может стать подарком мальчику, увлекающемуся точными науками.

Еще одна хорошая книга про школу – Гэри Шмидт «Битвы по средам». Подростки 16 лет могут обратить внимание на роман «Беда» - детективную историю о том, как пережить потерю.

Из фэнтези я советую роман Орсона Скотта Карда «Игра Эндера».