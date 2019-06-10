РИАМО - 10 июн. Малое предприятие из подмосковного Воскресенска, которое занимается производством сыра, будет также выращивать овощи в открытом грунте, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«Предприятие «Наш аграрий» развивается в нескольких направлениях. Это - кроме производства по итальянским технологиям сыра от собственных коз и коров - и собственный яблоневый сад, заложенный на площади в 10 гектаров, и тепличный комплекс, продукция которого очень востребована. Теперь еще руководство предприятия налаживает овощеводство в открытом грунте», - говорится в сообщении.

Ранее правительство Московской области передало в аренду предприятию «Наш аграрий» более 150 гектаров залежных сельхозземель. Фермерское хозяйство располагается в деревне Губино.

«На козьей ферме производятся экологически чистые продукты. Нынешней весной на 100 гектарах посажены овощи, остальные земли засеяны горчицей в соответствии с планом севооборота», - отмечается в материале.