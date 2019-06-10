РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июн. Возведение школы на 1,1 тысячи мест на Бородинском бульваре в микрорайоне Кутузово подмосковного Подольска запланировали начать в текущем году, следует из ответа администрации президента РФ жителям, появившегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В микрорайоне Кутузово планируется строительство школы по адресу:Бородинский бульвар, дом №9. Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ был заключен еще в 2018 году, тогда же планировалось начать строительство. Однако жители обеспокоены переносами сроков, в марте 2019 года они отправили коллективное письмо с 800 подписями в администрацию президента РФ.

«В рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» предусмотрено строительство школы в микрорайоне Кутузово со сроком сдачи объекта в эксплуатацию в 2021 году. <…> Мероприятия в части строительства объекта образования запланированы на 2019 год», – говорится в документе.

Ранее в комитете по строительству и архитектуре администрации городского округа сообщили, что в системе закупок было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ данной школы. Окончание подачи заявок – 18 июня 2019 года, дата проведения аукциона – 24 июня 2019 года. Подведение итогов – не позднее 27 июня 2019 года. Согласно документации, дата начала выполнения работ по строительству – 29 июля 2019 года.

«Целью письма было привлечение внимания к проблеме, а также желание, чтобы взяли данный вопрос на контроль. Так как строительство никак не начнется, и сроки постоянно отодвигаются. Частично этого достигли. На сегодняшний день аукцион опубликован, правда, после очередной задержки. Ждем его итогов», – пояснил активист городского округа.