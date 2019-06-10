РИАМО - 10 июн. Более 300 человек стали участниками ярмарки вакансий, на которой молодые соискатели узнали о деятельности 15 компаний – потенциальных работодателей и смогли пройти с ними собеседование, мероприятие состоялось в городском округе «Дубна» на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Соискатели высококвалифицированных рабочих мест ознакомились с презентационными роликами о деятельности компаний-резидентов, получили возможность пройти собеседование с работодателем и записать контакты для будущего сотрудничества. Участниками-работодателями стали компании-резиденты ОЭЗ, в том числе специалисты отделов кадров предприятий.

«Сегодня 154 резидента уже создали на территории особой экономической зоны около четырех тысяч рабочих мест, а в планах на ближайшие 6-7 лет довести эту цифру до девяти тысяч», – сказал директор особой экономической зоны «Дубна» Игорь Исаев.

Он пожелал соискателям найти работу по душе, а инвесторам ОЭЗ – квалифицированных специалистов.

В начале мероприятия подписали договор в рамках целевой программы подготовки кадров по заказу компаний-резидентов. Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора по персоналу акционерного общества «ПРОМТЕХ-Дубна» Инна Жукова и ученик девятого класса подшефной ОЭЗ гимназии №3 Кирилл Николаев.

«После подписания таких договоров мы, как коммерческая организация, теперь тоже можем направлять студентов университета и колледжа на обучение нужным для предприятия специальностям, то есть заниматься именно целевым обучением», – подчеркнула Жукова.

Ученики, которые продемонстрировали самые знаменательные научные успехи, попадают в ОЭЗ уже на уровне бакалавров. Так, студенты университета «Дубна» давно имеют дело с большинством компаний-резидентов и продолжают с ними активное сотрудничество.

«Мы знакомимся с новыми резидентами, чтобы узнать о возможностях сотрудничества. Я имею ввиду не только вакансии, это могут быть и стажировки, и научно-исследовательская работа, совместные проекты. Мы предлагаем хорошие социальные условия», – рассказала руководитель аналитического центра «Образование и карьера» университета «Дубна» Светлана Пузова.

Например, по трехстороннему договору у студентов университета «Дубна», если они являются сотрудниками особой экономической зоны, есть возможность жить в благоустроенных общежитиях, и после окончания вуза еще год они сохраняют право на проживание.