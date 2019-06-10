РИАМО - 10 июн. Московское областное УФАС России возбудило дело по факту картельного сговора на торгах, проводимых ГБУ Московской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «Семь вершин», ООО «Фортуна», ООО «Фортуна +» и ООО «Вектор Групп» с целью поддержания цены на электронном аукционе на выполнение работ по оказанию услуг по организации и проведению тренировочных мероприятий для спортсменов (юношей) зимой-весной 2018 года», - говорится в сообщении.

В ходе проведения электронного аукциона указанные фирмы отказались от конкурентной борьбы, вследствие чего снижение начальной максимальной цены контракта составило лишь 1%.

По данному факту подмосковное УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Семь вершин», ООО «Фортуна», ООО «Фортуна +» и ООО «Вектор Групп» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии с законом, признается картелем и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.